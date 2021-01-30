В Пензе при виде полицейских мужчина выбросил в сугроб сверток

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе осмотра места происшествия прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла сверток, в котором находилось вещество белого цвета. Позже физико-химическая экспертиза показала, что это - наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой более 24 граммов.

В телефоне задержанного имелась переписка с интернет-магазином, с указанием адреса оптовой закладки, а также инструкции по формированию тайников. Подозреваемый признался в содеянном.

В настоящее время следственным отделом управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.