В Пензе на контейнерных площадках установят камеры

Главной темой разговора стало развитие системы раздельного сбора отходов. Андрей Лузгин отметил, что в Пензе планируется обустроить шесть-восемь бесплатных площадок для складирования крупного мусора. Вывоз отходов с них будет осуществляться за счет города.

- Это позволит сократить количество несанкционированных свалок, - подчеркнул мэр.

Помимо этого, в городе будет реализован пилотных проект по организации круглосуточного видеонаблюдения за контейнерными площадками. Данная инициатива не только позволит поддерживать порядок на них, но и поможет региональному оператору оптимизировать свою работу, ориентируясь на данные о накоплении мусорных баков. Несколько ведущих провайдеров представили презентации своих систем .

В настоящее время четыре видеокамеры уже установлены на площадках для сбора ТКО в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах.