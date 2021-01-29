В Сердобске завершат строительство дома, начатое более 20 лет назад

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Дом на 126 квартир в микрорайоне Ясенки начали строить для работников Сердобского часового завода. Однако работы по ряду причин так и не удалось завершить. Сейчас здание принадлежит частному инвестору, который решил закончить строительство: демонтировать технический и заново отстроить восьмой и девятый этажи. После окончания работ часть квартир в доме передадут в маневренный фонд для обеспечения жильем детей-сирот, а также медицинских работников и других категорий граждан.

Иван Белозерцев поддержал инициативу предпринимателя:

– Дом нужно приводить в порядок, достраивать, а муниципалитету – выкупать квартиры для граждан, которым требуется жилье.

Губернатор дал поручение должностным лицам оказать содействие в оформлении необходимой для достройки проектной и разрешительной документации.