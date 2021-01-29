В Мордовии состоится праздник народных промыслов и национальных культур «За-Валенки»

В воскресение, 31 января, в селе Аксел Темниковского района Мордовии состоится Межмуниципальный праздник народных промыслов и национальных культур «За-Валенки». Мероприятие будет организовано с соблюдением рекомендация Роспотребнадзора.

Гости праздника смогут познакомиться с национальной кухней народов, проживающих в Темниковском районе, принять участие в мастер-классах, обрядах, играх, а также представить свои работы на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

10:00-11:00 – регистрация участников праздника.

11:00 – театрализованное открытие.

11:00 - начало работы площадок.

11:30-14:00 Праздничный концерт с участием коллективов поселений Темниковского муниципального района и гостей районов Республики и регионов.