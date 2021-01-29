Пензенским медикам, работающим в «красной зоне», вручили продуктовые наборы

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В регионе продолжается акция «Спасибо врачам». Вчера председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин передал более 200 продуктовых наборов для медиков, работающих в «красных зонах».

- Эта скромная помощь – знак благодарности врачам, которые столкнулись с колоссальными нагрузками, - подчеркнул спикер регионального парламента. – Контакты налажены со всеми больницами региона. Наши депутаты доставляют средства индивидуальной защиты и антисептики, помогают медикам добраться до пациентов. Еще около 1000 продуктовых наборов в ближайшее время поступят в районные и межрайонные поликлиники области. Акция «Спасибо врачам» обязательно будет продолжена.