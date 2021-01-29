В Пензенской области осуждены две женщины, зарезавшие мужчину

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Днем 11 февраля 2020 года все они, вместе с другими гостями, распивали спиртное в квартире по улице Островского в Кузнецке. К вечеру гости ушли, мужчина пошел в детский сад за ребенком сожительницы. Вернулся он около 20 часов без ребенка, сообщив, что в детский сад не ходил. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу по лицу рукой, потом и заступившуюся подругу.

Разозлившись, женщина нанесла сожителю не менее двух ударов ножом в область лица и груди. Не отставала и подруга. Тем же ножом она несколько раз ударила мужчину в шею, голову, по телу и рукам.

На основе выводов судмедэкспертов и следователей Кузнецкого межрайонного следственного отдела регионального следственного управления, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожительница приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Ее подруге за совершение убийства вынесено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.