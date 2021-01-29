В Пензенской области хранятся письма Ключевского родным в Пензу

Пресс-служба правительства Пензенской области

Письма начала 1860-х годов, написанные жившим впроголодь студентом историко-филологического факультета Московского университета - удивительные документы. Как и подготовленные сотрудниками ГБУ «Государственный архив Пензенской области» другие документы: метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости, связанные с семьей Ключевского.

Выставку можно посмотреть по ссылке.

28 января 2021 года – в день 180-летия со дня рождения Василия Ключевского – на территории Пензенского колледжа искусств, возле памятника великому земляку, состоялся торжественный митинг, и были возложены цветы.