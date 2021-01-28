В Пензе за работу в «красной зоне» наградили студентов и ординаторов

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

К участникам церемонии обратился министр здравоохранения региона Александр Никишин:

- Вы не остались в стороне, когда больницы во время пандемии столкнулись с нехваткой персонала. Этим вы доказали свой профессионализм. Безусловно, помимо благодарности в денежном эквиваленте хочется сказать спасибо лично, вручив благодарственные письма. Ведь каждый из вас внес вклад в нашу будущую победу над пандемией.

По словам директора Пензенского медицинского института Александра Митрошина, все, кто пошел в «красную зону», осознавали свою ответственность и были готовы к тяжелой работе.

Всего в области благодарственных писем будут удостоены 200 человек. Лично награду из рук министра здравоохранения уже получили 50 будущих врачей.