В декабре в Пензенской области начнут строить мусороперерабатывающий завод

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реализацию проекта обсудили сегодня во время совещания. Напомним, что соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода и полигона отходов было подписано между областным управлением ЖКХ и ГЗН и компанией «Маг Груп Пенза» еще в 2018 году.

- Сроки определены, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – К строительству завода нужно приступить в декабре, чтобы не выйти из графика.

Сдать объект планируется в 2023 году. Как рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, земельный участок под строительство уже выделен и документально оформлен.