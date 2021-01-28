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Владимир Вдонин снова помог школе села Голицыно

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ОАО «Маяк» оказал финансовую поддержку учреждению
Анна ЧЕРНАЯ
Фото из личного архива депутата

Фото из личного архива депутата

Владимир Вдонин продолжает помогать жителям Пензенской области. Во время одного из приемов граждан к народному избраннику обратилась директор средней школы села Голицыно Нижнеломовского района Наталья Двужилова.

Женщина рассказала, что в школе нужно установить двери на запасных выходах. Депутат без раздумий выделил средства на их покупку и установку.

Администрация школы выразила глубокую благодарность парламентарию за внимание к нуждам образовательной организации и регулярную помощь.