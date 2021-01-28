Владимир Вдонин снова помог школе села Голицыно

Фото из личного архива депутата

Владимир Вдонин продолжает помогать жителям Пензенской области. Во время одного из приемов граждан к народному избраннику обратилась директор средней школы села Голицыно Нижнеломовского района Наталья Двужилова.

Женщина рассказала, что в школе нужно установить двери на запасных выходах. Депутат без раздумий выделил средства на их покупку и установку.

Администрация школы выразила глубокую благодарность парламентарию за внимание к нуждам образовательной организации и регулярную помощь.