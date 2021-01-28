В Пензе волонтеры раздавали блокадный хлеб

Пресс-служба администрации Пензы

Боль и скорбь - переполняют тебя на Пискаревском кладбище на северной окраине Ленинграда. А еще испытываешь восхищение мужеством и стойкостью похороненных здесь блокадников и солдат. Более полумиллиона.

В среду, 27 января 2021 года, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, в Пензе волонтеры раздавали листовки о прорыве блокады и 125-ти граммовые кусочки хлеба.

Акция «Блокадный хлеб» проходила у «Памятника героям блокадного Ленинграда», на улице Московской, на Олимпийской аллее, в Центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и Детском парке.