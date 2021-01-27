Иван Белозерцев: «Мы людей не обманули»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Напомним вам, что строительство жилого комплекса «Лукоморье» стартовало в Пензенском районе в 2014 году, однако из-за непростой экономической ситуации спустя два года темпы работ замедлились, а в 2017 году процесс и вовсе остановился из-за банкротства застройщика. Дольщики остались без жилья и денег.

Тогда глава региона и правительство начали вести переговоры с другими строительными компаниями, чтобы завершить строительство. В конце 2020 года вторая очередь строения на 90 квартир была сдана в эксплуатацию.

- Мы с задачей справились, людей не обманули, дом достроили, и это – главное, - подчеркнул Иван Белозерцев. – В начале февраля люди получат свои квартиры. Живите счастливо.

До конца года в Пензе планируют также завершить долгострой на улице Рахманинова и вторую очередь ЖК «Райки» в Пензе.