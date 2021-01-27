В Мордовии по факту ДТП, в котором погибла женщина, возбудили уголовное дело

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

По предварительным данным, в тот день на 46-м километре дороги между Саранском и Ульяновском, 21-летняя девушка за рулем «Тойоты Аурис» из-за плохой погоды не справилась с управлением и вылетела на встречку. Там автомобиль столкнулся с машиной «ДФМ АХ7», которой управлял 42-летний житель Ардатовского района.

В результате ДТП девушка-водитель «Тойоты» и ее четырехлетняя и 51-летняя пассажирки, а также 41-летняя пассажирка из другого авто были госпитализированы. Позже 51-летняя женщина скончалась в реанимации.

Расследование уголовного дела продолжается.