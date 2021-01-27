Валерий Лидин поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за участие в предновогодних акциях

В обсуждении приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, волонтеры со всей страны и другие. На данный момент в центрах «Единой России» по всей стране работают более 90 тысяч активистов. Основное направление их деятельности – помощь врачам и гражданам в рамках акции #МыВместе.

Валерий Лидин поблагодарил депутатский корпус регионального парламента за активное участие в предновогодних благотворительных акциях.

– Главный приоритет в период распространения коронавирусной инфекции — поддержать людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сообща мы делаем для этого всё возможное, - отметил спикер регионального парламента.