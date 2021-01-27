«СтанкоМашСтрой» посетили представители Фонда «Сколково»

25 января гостями компании «СтанкоМашСтрой» стали представители регионального представительства Фонда «Сколково» - Андрей Розен и Дмитрий Безруков.

Цель делового визита представителей Фонда – поиск потенциальных резидентов «Сколково» среди передовых предприятий Пензенской области, в число которых входит компания «СтанкоМашСтрой». Это не первый их визит – знакомство со станкостроительным предприятием состоялось в сентябре 2019 года. И вот теперь они приехали, чтобы обсудить конкретные вопросы сотрудничества, а также перспективы компании «СтанкоМашСтрой» получить статус резидента инновационного центра.

Для предприятия это возможность получить максимальные налоговые и таможенные льготы, целевые гранты, а также множество других направлений поддержки в рамках экосистемы Фонда.

В ходе деловых переговоров стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве в части проработки вопроса о получении компанией «СтанкоМашСтрой» статуса резидента Фонда «Сколково».