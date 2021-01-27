В Пензе первоклассники с автоинспекторами изучают дорогу домой

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

В мероприятии приняли участие первоклассники школы № 52 города Пензы. А началось оно с изучения схемы школьных маршрутов, где школьников познакомили с паспортом дорожной безопасности. Юным участникам дорожного движения разъяснили схемы безопасных маршрутов.

Потом приступили к самому интересному. Под руководством сотрудников Госавтоинспекции и учителей малыши отправились… домой. С остановками перед каждым потенциально опасным местом. Здесь сотрудники Госавтоинспекции объясняли порядок действий ребят при движении через этот участок дороги.

Расставаясь, ребята пообещали инспекторам быть аккуратными и внимательными при переходе через проезжую часть.