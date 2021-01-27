Цветы у памятного знака «Героям блокадного Ленинграда» в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты, выходили газеты, издавались книги.

В Пензу и область в 1941-1942 годах были эвакуированы 124,3 тыс. человек, в том числе 54,2 тыс. детей.

В конце августа 1941 года из Ленинграда в Пензу был эвакуирован завод им. М. Гельца, выпускавший до войны полиграфические машины. Оборудование завода всего за 10 дней разместили на площадях Пензенского 3-го государственного часового завода, и уже в начале сентября завод № 807 приступил к выпуску минных взрывателей, прицелов для минометов, а также приборов управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3).

Вдумайтесь, только одна цифра - 25% всех мин, авиабомб, артиллерийских снарядов, изготовленных в годы войны, выпущены на пензенских заводах.

А еще из Пензенской области на фронт отправлялись установки реактивных минометов и шинельное сукно, узлы и агрегаты для истребителей И-153, И-16, линзы для всех оптических приборов, картографическая и папиросная бумага, валенки… Все это производилось на заводах, эвакуированных из Воронежа и Харькова, Ленинграда, Москвы, других городов страны.