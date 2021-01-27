В Пензенской области шуточная борьба мужчин перешла в рукопашную

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Это утро 20 октября 2020 года в селе Проказна Бессоновского района началось обычно – к 45-летнему мужчине пришел в гости 70-летний, и они стали пить. Продолжение тоже было привычным, несмотря на разные весовые и возрастные категории, мужчины начали бороться.

Сначала в шутку. Потом поединок перерос в драку. Хозяин дома неспортивно схватился за нож и нанес сопернику множественные удары в область головы, шеи, тела.

И в роли победителя лег спать.

Гость скончался на месте происшествия от острой кровопотери.

В ходе следствия обвиняемый по решению суда находился под стражей. Вину в совершении преступления он признал.

Расследование уголовного дела по факту убийства Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.