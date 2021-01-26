27-летний пензенец угнал и разбил «Шевроле Круз»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

33-летний житель Пензы обратился в полицию. Мужчина сообщил, что кто-то угнал принадлежащий ему «Шевроле Круз». Иномарку гражданин оставил у дома на улице Кураева, куда приехал в гости со своей женой. При этом водитель забыл заглушить двигатель и оставил ключи в замке зажигания.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и опросили возможных очевидцев. Вскоре им удалось установить причастность к угону 27-летнего местного жителя. Тот свою вину отрицать не стал.

Злоумышленник рассказал, что ночью приехал в бар на улице Московской, но его туда не пустили, поскольку мужчина был пьян. На обратном пути он заметил иномарку с ключами в замке и решил позаимствовать ее, чтобы доехать до дома. Однако с управлением машиной он не справился, врезался в другой автомобиль, проехал еще пару метров и сбежал на своих двоих. Позже сотрудники ГИБДД обнаружили разбитую иномарку на улице Калинина.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.