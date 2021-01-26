Студенты из Пензенской области рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей

Наиболее популярны у студентов профессии сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - в данной категории свои резюме разместили 14% соискателей из нашего региона. На втором месте - научно-образовательная сфера. Замкнули тройку туризм и развлечения.

Реже всего студенты из нашего региона ищут работу в сферах бухгалтерского учета и безопасности.

84% учащихся из Пензенской области ищут работу с полной занятостью, 33% рассматривают частичную занятость. 8% студентов готовы к стажировке или временному трудоустройству, 1% хотят записаться в волонтеры.

В среднем, учащиеся рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей.