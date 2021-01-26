УФНС России по Пензенской области информирует о проведении отраслевого проекта «Общественное питание»

Федеральная налоговая служба приступила к проведению отраслевого проекта «Общественное питание». Цель проекта – вывод предприятий общественного питания из теневого сектора экономики, создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса, а также обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей.

Проект призван побудить предприятия общественного питания к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ).

С этой целью налоговыми органами проводится информирование налогоплательщиков о необходимости применения контрольно-кассовой техники при оказании услуг общественного питания, о возможности проверки таких чеков гражданами и направления жалоб через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Кроме того, в настоящий момент налоговыми органами проводятся мероприятия, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов, по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства РФ о применении ККТ, для последующего включения их в планы контрольных мероприятий.

Следует отметить, что контрольные мероприятия проводятся с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общественного питания, не соблюдающих требования законодательства о применении ККТ.

В сфере общепита наиболее часто встречаются такие нарушения законодательства, как:

- неприменение ККТ (встречаются случаи, когда продавец просит покупателя совершить перевод денежных средств за проданный товар и (или) оказанную услугу по телефону на банковскую карту);

- невыдача чека покупателю;

- выдача чеков с некорректными реквизитами (не указаны или неверно указаны дата, сумма, время и адрес осуществления расчета, наименование ЮЛ или ФИО индивидуального предпринимателя и другие).

При планировании контрольных мероприятий налоговые органы ориентируются и на общественный контроль. УФНС обращает внимание, что любой покупатель может с помощью QR-кода, размещенного на чеке, проверить его на корректность в мобильном приложении «Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить в налоговую службу.

Напоминаем, что на территории РФ организации и предприниматели при осуществлении расчетов обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ), за исключением случаев, установленных данным законом. При расчете продавец (кассир) обязан выдать кассовый чек в бумажном или электронном виде, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства РФ о применении ККТ статьей 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Более подробную информацию о применении ККТ при оказании услуг общественного питания можно узнать по телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.