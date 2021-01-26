Валерий Лидин: «Ваши проекты - вклад в развитие Пензенской области»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Валерий Кузьмич пожелала ребятам успехов в жизни, учебе и увлечениях.

- Сегодня здесь собрались лучшие представители региональной молодежи. Ваши проекты - значимый вклад в развитие экономики, социальной сферы Пензенской области. Будьте яркими, талантливыми! За вами - будущее, – отметил Валерий Лидин и вручил лучшим студентам областных вузов Благодарственные письма Законодательного Собрания.

В формате открытого диалога учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, призеры форумов «iВолга», «Алтай. Территория развития», областных конкурсов «Лучший командир студотряда» и «Дебют», регионального этапа чемпионата WorldSkillsRussia, руководители образовательных организаций и органов власти обсудили вопросы поддержки и реализации молодежных инициатив.

В рамках церемонии награждения дипломы и премии в размере 15 тыс. рублей были вручены победителям в номинациях: «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения». Кроме того, 11 лидеров окружного и Всероссийского конкурсов молодежных проектов получили денежное поощрение в сумме, эквивалентной сумме федерального (окружного) гранта.

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации награжден руководитель студенческого спортивного клуба ПГУ «Беркут» Максим Лазарев.