Незаконная игорная деятельность в Саранске, Пензе и Москве

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

На территории Москвы, Республики Мордовия и Пензенской области подозреваемые незаконно организовали и с марта 2019 по август 2020 года проводили азартные игры вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», не менее чем в четырех нежилых помещениях в Саранске и одном в Пензе.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 11 фигурантов, подозреваемых в организации преступного сообщества и участия в нем.

В декабре 2020 года следователями, сотрудниками МВД России, ГУ МВД России по городу Москве и МВД Республики Мордовия были проведены обыски в городе Москве и Московской области, в местах проживания трех фигурантов, а также в офисных нежилых помещениях.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, возможные соучастники, а также сумма извлеченного в результате противоправной деятельности дохода.

Расследование продолжается.