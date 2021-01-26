В Пензенской области долго били пенсионера, требуя от него деньги

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Били гости 72-летнего хозяина дома долго. Очень уж хотелось им узнать - где пенсионер хранил деньги. Похоже, не узнали, нашли только 500 рублей.

От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. О трупе в доме по улице Шуваева в полицию Белинского района сообщили из медицинского учреждения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых подозреваемых в совершении данного преступления. Они признались в содеянном.

В тот день мужчина, его сожительница и их общая знакомая приехали в гости к потерпевшему. Компания стала распивать спиртные напитки. Когда между гостями и хозяином возникла ссора, пенсионер попросил гостей покинуть его дом. В ответ на это мужчина стал его избивать.

Белинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.