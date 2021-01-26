Награды и премии Главы Мордовии – талантливой молодежи

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

Обращаясь к победителям конкурсов и олимпиад, временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия отметил, что по научно-техническому творчеству совершён настоящий прорыв. Лучшими признаны работы, посвященные переработке отходов, очистке воды, беспилотникам, которые всё больше и больше используются в народном хозяйстве.

В целях государственной поддержки способной и талантливой молодёжи премии Главы Мордовии были присуждены в номинациях «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «3-D моделирование», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Экологическое проектирование» и другие.