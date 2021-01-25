Иван Белозерцев назвал недостаточным количество пунктов вакцинации, открывшихся в области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве региона Иван Белозерцев напомнил о важности иммунизации населения.

- Процесс набирает обороты, все больше людей записываются на прививки. В регионе уже организовано 26 пунктов вакцинации, но на сегодня этого недостаточно. Нужно готовиться к активной прививочной кампании 2021 года, подготавливать дополнительные площадки, кадры и оборудование, - подчеркнул губернатор.

Напоминаем вам, что вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний: признаков острого инфекционного заболевания, а также перенесенного инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до вакцинации. Записаться на прививку можно по телефону или через сайт «Пенза-Доктор».

- В приоритете вакцинации подлежат лица из группы риска, а также сотрудники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей. В том числе государственные, муниципальные служащие и работники торговли, - добавил Иван Белозерцев.

Гражданам, пришедшим на прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно, через 21 день.

Губернатор распорядился четко организовать работу по иммунизации жителей региона.