В Мордовии мужчина украл из магазина восемь бутылок крепкого алкоголя

Добычу мужчина закопал в снегу. (ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ)

В ночь на 16 января в Ардатове 45-летний мужчина ограбил магазин. Как пояснил гражданин после задержания, незадолго до этого он поссорился со своей сожительницей и решил залить горе алкоголем. Употребив запасы, гражданин решил докупить еще. Однако магазин к тому времени был уже закрыт.

Решение пришло быстро: выдавив стекло, мужчина влез внутрь и украл с витрины шесть бутылок рома и две бутылки виски. В этот момент к магазину подъехали работники частного охранного предприятия, среагировавшие на сработавшую сигнализацию. Мужчина сбежал с места, спрятав алкоголь в сугробе неподалеку.

Спустя несколько часов злоумышленник решил вернуться за добычей, подумав, что на месте уже никого нет. Но там его уже ждали сотрудники полиции. Свою вину задержанный отрицать не стал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.