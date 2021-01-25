Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Эта дата объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, полон энергии и надежд, строит амбициозные планы», - отметил Артем Здунов в поздравлении.

Совсем скоро вам предстоит решать сложные задачи по развитию Мордовии. Именно от ваших решений будет зависеть будущее целой республики. Региональная промышленность и социальные отрасли сегодня остро нуждаются в специалистах новой формации, подчеркнул врио Главы Республики Мордовия и пожелал студенческому сообществу республики здоровья, счастья, достижения поставленных целей.