Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

«Студенческие годы - это время, когда есть все возможности получать знания, развиваться, время дружить, любить, создавать семью, время надежд и больших перспектив», - отметил Иван Белозерцев.

Замечательно, что пензенские студенты проявляют большую активность в волонтерском движении. В период пандемии, когда многие люди нуждаются в поддержке, вы активно включились в работу. Искренне вам за это благодарен, подчеркнул губернатор и пожелал студентам крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний!