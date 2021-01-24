От лобового столкновения со «Сканией R420» погиб водитель «ВАЗ-21093»

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

21 января в 18:10 на 57 км (+ 800 м) автодороги го Саранск - п. Сурское - г. Ульяновск 55-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21093» не справился с рулевым управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Скания R420». Водитель «ВАЗ-21093» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады «скорой», назначены экспертизы.

Водитель «Скания R420» трезв. По факту ДТП проводится проверка.

В этот же день в Саранске в 18:20 напротив дома №20 по ул. Н. Эркая 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход госпитализирована в ГБУЗ РМ «ДРКБ». Водитель трезв.