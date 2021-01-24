В Пензе 31-летнюю женщину заключили под стражу

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ей 31 год, ему 61. Ранее какое-то время она проживала у него в квартире. Когда хозяин жилища уехал в Нижний Ломов по делам, а у женщины закончились деньги - она забрала его телевизор и сдала в ломбард. Вырученные деньги потратила на личные нужды.

Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе установили причастность женщины к совершению кражи. Она признала свою вину и в содеянном раскаялась. Стоимость телевизора оценена в 5900 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая заключена под стражу.