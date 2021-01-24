Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере туризма

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Регионы будут развивать и продвигать туристические маршруты.

- Мы договорились, что будем развивать эту территорию, объединенную едиными связями и единым историческим наследием, - сказал Глеб Никитин. – Для нас Мордовия – не просто соседний регион, это наш давний друг и партнер. Думаю, и нам есть, на что посмотреть здесь. Теперь будем обмениваться опытом.

Артем Здунов рассказал, что на прошлой неделе при посещении Темниковского района ему были представлены два варианта развития этой территории: либо собственными усилиями, либо в кооперации с Нижегородской областью.

- Мы приняли решение развиваться вместе, - отметил врио главы республики. – Наша задача – помочь паломническо-туристическим кластерам «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь» привлечь как можно больше туристов – несколько миллионов человек. Задача абсолютно понятная, поэтому будем работать!