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В Пензе мужчина ударил полицейскую кулаком по лицу

Его возмутило, что наряд ППС, при отсутствии оснований, отказался доставлять мужчину в отдел полиции для осуществления охраны
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

Поступившее дежурному сообщение о преследовании и угрозе физической расправы мужчине не подтвердилось - наряд ППС, прибывший на место, кроме самого заявителя, никого не обнаружил.

А он для своей безопасности потребовал доставить его в органы внутренних дел. Получив отказ, ввиду отсутствия законных оснований для этого, нанес сотруднице полиции удар кулаком в область лица, причинив физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека нижней челюсти.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Криминал