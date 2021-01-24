В Саранске из-за ссоры в ходе развода мужчина напал с ножом на супругу

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

26 июля 2020 года, будучи пьяным, в подъезде дома мужчина напал с ножом на 35-летнюю супругу и нанес женщине несколько ударов. Позже следователям он пояснил, что на преступление решился в связи с бракоразводным процессом с супругой.

А месяцем ранее, в июне 2020 года, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, которым управляла его супруга, мужчина резко вывернул руль в правую сторону и они врезались в фасады домов. В результате ДТП водителю автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

Приговор в законную силу не вступил.