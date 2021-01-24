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В Пензе при передаче взятки сотруднику УФСИН задержан мужчина

Второй миллион он обещал передать после улучшения условий содержания брата в колонии, обеспечение его мобильной связью
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Скорее всего, мужчина не предполагал, что и предварительные переговоры и процедура передачи денег проходили под контролем УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области.

Вечером 19 января 2021 года во время встречи с сотрудником УФСИН России по Пензенской области в салоне автомашины прошла передача миллиона рублей за обещание мужчине улучшить условия отбывания наказания его брата в колонии, обеспечение его мобильной связью и общее покровительство.

Второй миллион планировалось передать сотруднику УФСИН после выполнения выдвинутых условий.

При вручении денег в салоне автомашины мужчина был задержан. Следователь регионального СК при осмотре места происшествия изъял денежные средства.

По факту дачи взятки в особо крупном размере следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Криминал