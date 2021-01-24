В Пензе при передаче взятки сотруднику УФСИН задержан мужчина

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Скорее всего, мужчина не предполагал, что и предварительные переговоры и процедура передачи денег проходили под контролем УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области.

Вечером 19 января 2021 года во время встречи с сотрудником УФСИН России по Пензенской области в салоне автомашины прошла передача миллиона рублей за обещание мужчине улучшить условия отбывания наказания его брата в колонии, обеспечение его мобильной связью и общее покровительство.

Второй миллион планировалось передать сотруднику УФСИН после выполнения выдвинутых условий.

При вручении денег в салоне автомашины мужчина был задержан. Следователь регионального СК при осмотре места происшествия изъял денежные средства.

По факту дачи взятки в особо крупном размере следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.