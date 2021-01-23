У ТЦ «Коллаж» открылась ярмарка местных производителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня свою продукцию на ярмарке представили индивидуальные предприниматели из Бессоновского, Кузнецкого, Неверкинского, Нижнеломовского, Тамалинского районов. Жители города смогли купить мясо, рыбу, молочную продукцию и сыр, мед, грибы и другие продукты по приятным ценам.

- Уверен, что такие ярмарки будут востребованы у горожан, - отметил Иван Белозерцев. – Мы продолжим и далее поддерживать фермеров. Очень важно донести информацию об этом до жителей региона.

В следующую субботу, 30 января, на ярмарке будут представлены товары из Башмаковского, Лунинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов.