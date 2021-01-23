Волонтеры убрали снег на территории пензенского онкологического диспансера

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Просьба убрать снежные завалы на территории учреждения поступила в волонтерский штаб «Мы вместе».

- Снег рядом с диспансером убирается, но помощь добровольцев никогда не будет лишней, - отметил председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

В трудовом десанте приняли участие студенты ПГУ, ПКТТ и ПГУАС, представители «Молодежки ОНФ», представители «Волонтеров Победы». Совместными усилиями они очистили дорожки, ведущие ко входу в диспансер.

Инициативную молодежь поддержали вице-спикер регионального парламента Юлия Лазуткина и заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Яна Куприна.