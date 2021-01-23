Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Электропоезд «Ласточка» совершил первую поездку из Саранска в Самару

Состав преодолел расстояние в 555 километров за пять часов
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий
ФОТО: Пресс-служба Куйбышевской железной дороги

ФОТО: Пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Вчера на Куйбышевской железной дороге состоялась тестовая поездка нового электропоезда «Ласточка» по маршруту Саранск – Пенза – Самара. Общая длина состава – 130 метров. «Ласточка» состоит из пяти вагонов нового поколения, оборудованных оснащены мягкими креслами, кондиционерами и современными туалетами.

Запуск электропоезда "Ласточка" не только позволит повысить уровень комфорта межрегиональных перевозок, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма.