В Пензе проходит акция «Чудо-осьминожки»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Давно установлено благотворное влияние шерстяных изделий на развитие недоношенных младенцев: контакт с колючей поверхностью помогает стимулировать нервную систему малышей.

Именно поэтому уже много лет рукодельницы Пензенской области вяжут и передают в перинатальный центр крохотные пледики, шапочки, носочки и игрушки в виде осьминогов.

- Осьминожек кладут рядом с малышами. Перебирая ручками их щупальца, напоминающие пуповину, младенцы быстро успокаиваются, - отмечает депутат Законодательного Собрания Пензенской области, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова, передавшая медицинскому учреждению очередную партию изделий от жительниц Шемышейского и Бессоновского районов, а также города Пензы.

Акция «Чудо-осьминожки» проводится уже не первый год, и количество желающих поучаствовать в ней постоянно растет.

- Не будет ли много подобных особенных игрушек? Не думаю. Многие мамы с благодарностью забирают их домой во время выписки! – подчеркнула депутат и пригласила всех желающих принять участие в акции.