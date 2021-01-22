Еще 35 пензенских семей улучшат жилищные условия

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что молодые семьи могут улучшить свои жилищные условия в рамках программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 – 2022 годы». Данный вид помощи был введен в регионе 10 лет назад.

- За это время воспользоваться жилищными сертификатами сумели более 1350 пензенских семей, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – На эти цели из бюджета было выделено более 370 миллионов рублей.

Сертификат дает право на получение денежной выплаты в 328 тысяч рублей на приобретение или строительство жилья. На поддержку могут рассчитывать молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 28 лет, если в течение года после заключения брака у них родился ребенок.

Всего в этом году свои жилищные условия смогут улучшить 277 семей, проживающих в регионе.