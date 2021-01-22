Иван Белозерцев поручил подойти к благоустройству территории цирка творчески

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поручил проработать два варианта благоустройства территории рядом с цирком: в одном из них дома рядом с объектом будут снесены, в другой – вписаны в проект и приведены в порядок.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе продемонстрировал губернатору эскизы скульптур, которыми планируется украсить подходы к цирку.

- К вопросу благоустройства этой территории нужно подойти максимально творчески, - озвучил поручение глава региона.