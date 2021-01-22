Александр Самокутяев предложил организовать в Пензенской области передвижные пункты вакцинации

В понедельник в нашем регионе стартовала массовая вакцинация граждан. Записаться на прививку можно тремя способами: через портал пенза-доктор.рф, по телефону 122 или номерам регистратур поликлиник. На данный момент в регионе действуют 26 пунктов вакцинации, в дальнейшем планируется увеличить их число до 35.

Депутат Государственной Думы от Пензенской области, Герой России Александр Самокутяев предложил организовать также в регионе работу передвижных пунктов, которые помогут охватить вакцинацией жителей отдаленных населенных пунктов.

- Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить две трети населения региона. Передвижные пункты помогут ускорить темпы вакцинации, - подчеркнул Александр Самокутяев.