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Происшествия

В Мордовии мужчина заступился за окровавленную девушку

Для него это едва не закончилась трагически - удар нападавшего ножом пришелся в левую половину грудной клетки
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото:пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото:пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Не защитить окровавленную девушку он тоже не мог.

Все случилось вечером 26 июля 2020 года на улице в Рузаевке. После словесного конфликта с 23-летней местной жительницей 30-летний мужчина нанес ей удар ножом в область шеи. Раненым удалось скрыться на автомобиле. После чего они были госпитализированы в больницу.

Собранные следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на убийство двух лиц. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Криминал