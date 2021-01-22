В компании «СтанкоМашСтрой» состоялся традиционный День качества, призванный обратить внимание на то, насколько станки, выпускаемые на предприятии, соответствуют техническим и технологическим стандартам качества.

В этот день специалисты всех производственных подразделений предприятия - службы сервиса, сборочного цеха, конструкторско-технологического отдела, целенаправленно обсуждали производственные процессы, технологические и организационные пути решения задач по совершенствованию качества выпускаемой продукции, рассмотрели предложения, поступившие от клиентов компании.

Ведущими специалистами и технологами были изложены стратегии и рекомендации, направленные на улучшение всех производственных процессов, и, как следствие, качества оборудования. Реализация всех дополнительных мер позволит предприятию свести количество рекламаций к нулю, и производить не просто качественную и безопасную продукцию, но и надежную.