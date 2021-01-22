Жителей Пензенской области в выходные приглашают встать на коньки

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В ближайшие субботу и воскресенье 23 и 24 января организованные катания пройдут в СЗК «Дизель-Арена». Жители района ГПЗ в те же дни могут отправиться на лед ВСЛК «Золотая шайба». На каток приглашает посетителей и Дворец спорта «Рубин».

Подробнее об услугах массового катания - на сайтах учреждений: СЗК Дизель-Арена и ВСЛК «Золотая шайба», ДС «Рубин».

Кроме того, все желающие могут покататься и на открытых ледовых площадках. В Пензенской области залито более 160 хоккейных площадок. Их адреса, наличие освещения и проката коньков - на сайте администрации города Пенза.