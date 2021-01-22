В Пензенской области раненого охотника живым до больницы не довезли

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Раненого на охоте мужчину 1966 года рождения живым до больницы не довезли, скончался от кровопотери. Выстрел произвел житель Нижнеломовского района 1970 года рождения.

Вечером 28 декабря 2020 года в лесном массиве охотничьего угодья, недалеко от села Усть-Каремша, он охотился на кабана. И забыл о главном правиле - не стрелять по невидимой цели. Обнаружив свежие следы, услышав шорох в кустах, выстрелил из гладкоствольного ружья «Вепрь-1В» и попал в ногу охотнику. Раненого доставил в больницу.

По факту причинения смерти по неосторожности Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело.

Управление Росгвардии по Пензенской области подтвердило: мужчина владел оружием на законных основаниях. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств причинения смерти по неосторожности.