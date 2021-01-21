Валерий Лидин: «Сегодня необходимо сосредоточить усилия, направленные на развитие села»

Актуальные проблемы отрасли в режиме видеоконференции обсудили представители органов власти, агрономы, специалисты научных учреждений.

Пензенской области удалось немало добиться в сфере растениеводства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев:

- В прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых в нашем регионе составила 40 центнеров с гектара. Третий год подряд мы собираем рекордный урожай подсолнечника. По темпам роста надоев наш регион – лучший в стране.

И это только часть достижений. Председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин напомнил, что в составе депутатского корпуса всегда были руководители сельхозпредприятий, которые входят в число лидеров аграрной отрасли. И народные избранники всегда поддерживали инициативы по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями АПК.

- Сегодня необходимо сосредоточить усилия, направленные на развитие села, чтобы люди постоянно видели результаты постоянных изменений к лучшему, - отметил спикер регионального парламента.

Работа форума продолжится и завтра.