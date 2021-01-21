В Пензенскую картинную галерею поступили работы мариниста Александра Заикина

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Картины войдут в экспозицию выставки, посвященной памяти Александра Заикина. Ее открытие намечено на конец февраля.

Страстью Александра Юрьевича всегда были корабли – им посвящены более 700 работ мастера. Жанр, в котором он работал, сам художник называл «морская археологическая живопись».

- Александр старался с фактической точностью изобразить легендарные корабли ведущих морских держав в определенном историческом контексте, - отмечает директор Картинной галереи Кирилл Застрожный.

Художника не стало прошлой осенью. Вдова мариниста, Наталья Заикина, передала его полотна учреждению.