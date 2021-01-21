Пензенские росгвардейцы подвели итоги работы в 2020 году

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу правоохранительных ведомств, Росгвардия продемонстрировала отличные результаты деятельности. Сотрудниками ведомства были изъяты из оборота 1307 единиц оружия, совершены более семи тысяч выездов по сигналу «Тревога», задержаны 800 граждан, подозреваемых в противоправных действиях. В федеральный бюджет сотрудниками вневедомственной охраны Пензенской области были перечислены 138 миллионов рублей.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения личного состава. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области полковник внутренней службы Алексей Рыжов в торжественной обстановке вручил 10 офицерам пензенского СОБР медали «За содружество во имя спасения».

В число награжденных попали также офицеры спецназа, которые в октябре прошлого года помогли людям, попавшим в ДТП на границе Дагестана и Калмыкии. Свой поступок росгвардейцы прокомментировали скромно: «Мы просто исполняли свой долг».