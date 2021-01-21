В Мордовии за дачу и получение взятки задержаны банкиры

Фото: Анатолий Жданов

В 2015 году за отзыв предписания инспекционной проверки, грозившего банку лишением лицензии председатель совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» и его акционеры дали взятку в размере более 7 миллионов рублей бывшему управляющему отделением нацбанка по Республике Мордовия Волго - Вятского главного управления ЦБ РФ.

Передача денег была легализована с помощью договора купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене. При фактической стоимости акций немногим более 40 тысяч рублей взяткодатели перечислили за них более 7 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам УЭБиПК МВД по Республике Мордовия взяткополучатель и один из взяткодателей задержаны. В жилых помещениях подозреваемых проведены обыски.